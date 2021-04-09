Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı

Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon: 63 gözaltı kararı

Görüntü

Polis Akalan Suç Örgütü Nitelik Polis Ekipleri 

-Operasyondan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden 5 ilde suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından il genelinde Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adresler didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin, il genelinde faaliyet gösteren "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan suç örgütünün lideri Sedat Peker ile 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay’da 121 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Bahçelievler ve Kurtköy'de bulunan iki ayrı adrese de operasyon yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement