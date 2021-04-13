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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Operasyon yeni görüntü

Polis Karya Akalan Suç Örgütü Polis Ekipleri 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Polis ekiplerinin lüks villada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.
İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sedat Peker grubuna yönelik düzenlediği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Peker'in Beykoz'da bulunan lüks villasında arama yapan polis ekiplerinin, çelik kasayı keserek açtıkları görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan’da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşıldı. Peker'e ait havuzlu lüks villada yapılan operasyonun görüntülerinde polis ekiplerinin odada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.
(SK-ÖFA
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