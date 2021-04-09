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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sedat Peker’in Beykoz’daki villasında polis arama yapıyor

Sedat Peker’in Beykoz’daki villasında polis arama yapıyor

Polislerin araması

Polis Karya Akalan Suç Örgütü 

-Villadan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sedat Peker ve suç örgütüne 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerinin ise Sedat Peker’in Beykoz’daki villasında arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi, suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Sakarya, Konya, Trabzon ve Hatay’da 121 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sedat Peker’in Beykoz’daki villasına da polis tarafından operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerinin villada arama çalışmaları sürüyor.
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