Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

Emniyette yapılan silah ve mühimmat sergisi görüntü

Kılıçlar Yakalama Kararı Balistik Suç Örgütü Polis Telsizi 

-Detaylar
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatlar ile kılıçların sergisi yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan’da firari olarak aranan Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 52’si yakalanmıştı. Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 121 adrese yapılan baskınlarda ele geçirilen silah ve mühimmatların sergisi yapıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Nisan’da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4’ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile birlikte çok sayıda çek-senen sergisi yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement