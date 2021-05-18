Sebze yüklü tırın yükünün devrilme anı kamerada



- Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir tırın yükü devrilerek içindeki sebzeler yola savruldu. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nın çıkışında gerçekleşen olayda virajı alamayan tır sürücüsü yükü yana yaslandı. Daha sonra yükün daha fazla devrilmesini önlemeye çalışan sürücünün yükü yola savruldu. Yükün devrilme anı arkadaki araçlar tarafından kameralara yansıdı.

