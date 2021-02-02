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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sebze yüklü tır devrildi, kim gördüyse yardıma koştu

Sebze yüklü tır devrildi, kim gördüyse yardıma koştu

Kaza yapan tırdan görüntüler. Hamalların ürünleri toplamaya çalışması. Genel, detay görüntüler.

İlk Müdahale Hastane Otobüs Terminali Sebze Hali Direksiyon 

-röportajlar

( AMASYA ) - Devrilen tırın yardımına hamallar koştu AMASYA

- Amasya’da sebze ve meyve yüklü tır virajı alamayıp devrildi. Sürücüsünün yaralandığı kazada yan yatan tırın dorse kısmından saçılan sebze ve meyveleri kazayı duyar duymaz olay yerine gelen hamallar topladı. Hamallar, zarara uğrayan mal sahibine destek olmak amacıyla da ücret talep etmedi. Edinilen bilgiye göre, Amasya Çevre Yolu çıkışı otobüs terminali sapağında Erol Bütüner’in kullandığı 34 CEE 708 plakalı tır viraja girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkaran yan yattı. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Amasya sebze halinden ürün yükledikleri tırın devrildiğini duyar duymaz toplanıp kaza yerine giden hamallar etrafa dağılan sebze ve meyveleri topladı. Hamallardan evli ve 3 çocuk babası Ali Karagöz, “Duyar durmaz kaza yerine geldik. Ürünleri toparlıyoruz. Kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Arkadaşlarımdan Allah razı olsun” dedi.
Erzurum’a gitmek üzere yolan çıkan tırın kaza yaptığı yerin olası kazalara davetiye çıkardığını öne süren sebze komisyoncusu Yunus Emre Yıldız da, “Yol çok keskin. Buradan yüklü araçlar geçiyor. Tonajımız fazla değildi. Daha kötüsü de olabilirdi” diye konuştu.
Yıldız, yardıma koşan arkadaşlarına teşekkür etti. (MÇ-SLH-
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