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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı

Sebze yüklü tır devrildi : 3 yaralı

Devrilen TIR

Trafik Kazası 

-Yerlere saçılan sebzeler
-Genel

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sebze yüklü tır yolun ıslak ve kayga olmasından dolayı devrildi. Kazada tır içinde bulunan 3 kişi yaralanırken, üzerinde bulunan sebze yola saçıldı. Kaza Korkuteli- Elmalı karayolu 5. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmalı istikametinden Korkuteli istikametine gelen Mustafa Karga (29) idaresindeki 64 BN 326 Plakalı meyve yüklü tır, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada araç içinde bulunan sürücü Mustafa Karga, yanında bulunan Mesut Demirel 35) Murat Dinç (47) yaralandılar. Araç içinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan yolcular Antalya Büyüksehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartıldılar. Yaralılar Ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Elmalı-Korkuteli yolu yola saçılan sebzelerden dolayı ulaşıma kapandı. (AD-
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