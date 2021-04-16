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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı

Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Boş kovanlardan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır sebze ve meyve halinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan ismi öğrenilemeyen silahlı şahıs ile Mehmet Emin K. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü. Ayaklarından silahla yaralanan Mehmet Emin K., çevredeki esnafların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Emin K.’nın sağlıklı durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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