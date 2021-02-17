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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Yangından görüntüler

Elektrik Sobası İş Makinesi İş Makinası Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Hal esnafı röp
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul Bayrampaşa’daki Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan bir narenciye dükkanında devrilen elektrik sobasından kaynaklanan yangın meydana geldi. Dükkanda mahsur kalan 2 işçi iş makinasının kepenkleri kaldırmasıyla kurtarıldı. Olay, Bayrampaşa’daki Sebze ve Meyve Hali’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, narenciye dükkanında çalışan iki işçi kapalı olan dükkanda kalıyordu. İşçilerin ısındıkları elektrikli soba devrilerek yangın çıkmasına neden oldu. Dükkanın kepenklerinin kapalı olmasından dolayı işçiler dışarı çıkamadı. İşçilerin kepenklere vurmasıyla çevredekiler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sebze ve meyve halinde görevli iş makinesi yardıma gelerek kapalı olan kepengi kaldırdı. İçerde bulunan işçiler tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangından yara almadan kurtulan işçiler sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri kepenkleri kaldırılan dükkana girerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. “Elektrikli sobadan çıkmış” Halde esnaf olan Turan Balkanlı, “Ben yatıyordum. Telefon geldi. 408 numaralı dükkanda yangın olduğunu söylediler. Geldiğimde itfaiyenin geldiğini gördüm. Çocukları kurtarmışlar. Elektrikli sobadan çıkmış. Kepenge vurmuşlar fakat çıkaramamışlar. Sonra itfaiye gelmiş. Kepçeyle kaldırarak kurtarmışlar” dedi.
(CS-ÖFA
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