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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şebnem Schaefer’a çekim sırasında sürpriz doğum günü

Şebnem Schaefer’a çekim sırasında sürpriz doğum günü

-Fotoğraf çekiminden genel detay görüntü

Doğum Günü Medikal Çekim Uttu Allah 

--Stüdyoya pasta getirilmesi ve Schaefer’ın şaşırmasından görüntü
--Schaefer ve firma yetkilisi ile röportaj

( İZMİR ) - İZMİR

- Ünlü model Şebnem Schaefer’a İzmir’de bir reklam çekimi sırasında sürpriz doğum günü düzenlendi.
Çekim sırasında stüdyoya pasta ile girilmesi karşısında şaşıran Schaefer, 37 yaşına çalışarak girdi. Ünlü model Şebnem Schaefer, medikal tekstil firmasının reklam çekimi için model Burak Hakkı ile birlikte İzmir’deydi. 37 yaşına giren ünlü modele, fotoğraf çekimi sırasında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. “İyi ki doğdun Şebnem” şarkısını duymasıyla şaşkınlık yaşayan Schaefer, stüdyoya getirilen pastanın mumlarını üfleyerek dilek tuttu. 37 yaşına çalışarak girdiğini belirten model, “Enteresan bir şekilde doğum günlerimde birçok kez İzmir’de çalıştım. Bugün de İzmir’deyim. İzmir bana hep uğurlu geliyor. 37 yaşıma da uğurlu geleceğinden eminim. Güzel bir organizasyon oldu. ‘İyi ki doğdun Şebnem’ şarkısını duyunca şaşırdım, ilk başta anlayamadım. Sürpriz oldu. Çalışırken doğum günümü de kutlamış oldum. Pandemi nedeniyle kutlama şansım olmayacaktı. İstanbul’da evde olacaktım. 37 yıldır bu bedendeyim, sağlıklı nice yaşlarım olsun inşallah” dedi.
“Evlilik diliyorum” Şebnem Schaefer’a sürpriz doğum günü hazırlayan Çizgi Medikal firmasının CEO’su Atilla Ayar, “Şebnem Schaefer’ı sabah otelden aldığımda bugün doğum günü olduğunu söyledi.

Ben de Şebnem Hanım için bir sürpriz yapmak istedim. Doğum gününü, medikal tekstil ürünleri çekimi sırasında kutlamış olduk. Şebnem Hanım’a yeni yaşında bol mutluluk, bol kazanç ve evlilik diliyorum” diye konuştu.
(CA-ÖA-
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