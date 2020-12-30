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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- 'Sebat' kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu

- 'Sebat' kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu

"sebat" adlı film

( SAMSUN ) - "Sebat" kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu SAMSUN

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- Samsun Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Kütahya Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'nin düzenlediği 2. Ulusal Kısa Film Festivali “Yeni Normale Bakış" konulu yarışmada lise kategorisinde “Sebat” adlı filmle Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye birinciliğini elde etti. Filmin içeriği ile ilgili bilgi veren Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Ülker, “Öğretmenimize ve öğrencimize bu haklı gururu yasattıkları için Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak teşekkür ederiz. Filmimizin içeriğini pandemi döneminde yeni eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin yaşadığı zorluklardan yola çıkarak oluşturduk” dedi.
Filmin danışman öğretmenliğini Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Güney, yönetmen öğrenci olarak 10. sınıf öğrencisi Esra Baş yaptı. (OU-SLH-Y)
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