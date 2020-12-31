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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
SBK Holding’e yönelik ‘kara para’ soruşturmasında yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

SBK Holding’e yönelik ‘kara para’ soruşturmasında yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilişi (ilk çıkan şahıs bekçi)

Kara Para Akalan Dolar 2 Milyon Dolar Trol 

-Detaylar

( İSTANBUL )- Üzerine çok sayıda hayali şirket kurulan bekçinin de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi İSTANBUL

- Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden yakalanan 11 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca SBK Holding’e yönelik 2 gün önce ortak yürütülen kara para soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıkarılmış, baskınlarda aranan 19 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra üzerine çok sayıda hayali şirket kurulan bekçinin de aralarında olduğu kişiler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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