Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Sazlık yangını ahır ve ev eklentilerini tehdit ediyor

Sazlık yangını ahır ve ev eklentilerini tehdit ediyor

bölgeden görüntü

Makilik Alan Helikopter 

-evlere yakın yerde alevler
-vatandaşların söndürme çalışmalarına yardım etmesi
-detaylar

( ANTALYA )- Vatandaşlar kova ve çeşme hortumlarıyla yangının söndürülmesine destek olmaya çalışıyor ANTALYA

- Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde moloz ve atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle önce makilik alana sonrasında Yamansaz olarak bilinen sazlık alana sıçradı. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede alevler evlerin eklentileri ve ahırları tehdit ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangına çeşme suyu ve hortumlarla müdahale etmeye çalışıyor. Çalışmalara Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir helikopter de destek veriyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement