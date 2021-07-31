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Sazlık alandaki şüpheli yangın ekipleri harekete geçirdi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sazlık alandaki şüpheli yangın ekipleri harekete geçirdi

Sazlık alandaki şüpheli yangın ekipleri harekete geçirdi

-Yangından görüntü

Cennet Yangın Harekete Geç Polis Ekipleri Çakal 

--Ekiplerin yangını söndürmesi
--Drone görüntüsü
--Ekiplerin soğutma işlemi
--Polislerden görüntü

( KOCAELİ -DRONE-ÖZEL)- Kuşların yuvalarını yaptığı sulak alan alevlere teslim oldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, İzmit Körfezi kıyısında bulunan sulak alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların yangının çıktığı sırada sazlıklardan çıkan bir şahsın koşarak uzaklaştığını söylemesi üzerine ekipler inceleme başlattı. Yangın Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Kuş cennetinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık alanlardan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat çalışması ile yangın kontrol altına alındı. “Vatandaşların ifadesi polis ekiplerini harekete geçirdi” Bölgede bulunan vatandaşlar, sazlık alandan çıkan bir şüphelinin koşarak bölgeden uzaklaştığını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması ve olası bir facia önlendi. (MK-
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