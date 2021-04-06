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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sazlık alanda korkutan yangın

Sazlık alanda korkutan yangın

Yanan sazlık

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. İlçenin Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan sazlık alandaki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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