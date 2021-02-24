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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sazlıdere gölüne martı akını

Sazlıdere gölüne martı akını

-Martılardan detay

Yağmurlu Doluluk Oranı Baraj Gölü 

--Göl detay
--Diğer detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Göle akın eden martılar İstanbul Boğazını aratmadı- Binlerce martılarını gören vatandaşlar şaşırdı İSTANBUL

- İstanbul’da son zamanlarda etkili olan yağmurların ardından Sazlıdere Gölünde kurumuş olan noktalar tekrar su ile doldu. Suların tekrar yükseldiği göle binlerce martı akın etti. Göl üzerinde yaşanan martı yoğunluğu İstanbul Boğazı’nı aratmazken vatandaşlar duruma şaşırdı. İstanbul’da son günlerde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. Yağmurların ardından barajların genel doluluk oranı yüzde 53 seviyesine yaklaştı. İstanbul’un en önemli baraj gölü olan Sazlıdere'de ise yağmurların ardından suların çekildiği alanlar tekrar su dolmaya başladı.
Suların yükseldiği göle binlerce martı akın etti. Martıların akın etmesi ile göl üzerinde adeta beyaz tabaka oluştu. Vatandaşlar ise göle bu kadar martının akın etmesine şaşırdı. Binlerce martının göle gelerek balık avladıkları düşünülüyor.
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