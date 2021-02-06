Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sazlıdere Barajı'na düşen köpeği kurtarmak için ekipler seferber oldu

Sazlıdere Barajı'na düşen köpeği kurtarmak için ekipler seferber oldu

-Köpeğin barajda yüzmesine ve ardından kurtarılmasına ilişkin görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yüzme Köpek Su Ürünleri Harekete Geç Pitbull 


- Sahibinin elinden kaçıp Sazlıdere Barajı'na düşen pitbull cinsi köpek, o esnada denetimde olan Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince kurtarıldı. Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, bugün saat 16:00'da Sazlıdere Barajı'nda su ürünleri denetimi yaptı. Ekipler denetim sırasında İSKİ kapaklarının bulunduğu bölgede birkaç kişinin olduğunu fark etti. Tehlikeli bölgede olan gençleri uyarmak isteyen ekipler, pitbull cinsi köpeklerinin ellerinden kaçarak baraja düştüğünü öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaralı köpeği kurtarıp sahibine teslim etti. (ZA-Mİ
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamsi Yüzleri GüldürdüHamsi Yüzleri Güldürdü
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Pitbull Küçük Kızı Bu Hale Getirdi.. Annesi İntikamını Fena AldıPitbull Küçük Kızı Bu Hale Getirdi.. Annesi İntikamını Fena Aldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı