Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor...Gölün rengi yeşile döndü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor...Gölün rengi yeşile döndü

Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor...Gölün rengi yeşile döndü

Yeşil tabaka

Su Ağaçlı Barla Sudan 

-Göl kenarındaki ağaçlıklara bulaşması
-Göl kenarındaki taşlara bulaşması
-Muhabir Batuhan Toprak Anons
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sazlıbosna Gölü’nde yeşil renk alarmı, suyun üstündeki tabaka korkutuyor İSTANBUL

- İstanbul’un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıbosna Gölü’nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri korkutuyor. Gölün üzerinde oluşan tabaka için yetkililer inceleme başlattı. İstanbul’da en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü’nün üzerini kaplayan yeşil tabaka tehlike saçıyor. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü.
Yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı