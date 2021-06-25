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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanlığı, IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracının görüntülerini paylaştı

Savunma Sanayii Başkanlığı, IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracının görüntülerini paylaştı

Bakanlığın paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Teknoloji Güvenlik Güçleri Balistik 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı,(SSB) PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı’nın görüntülerini paylaştı. PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı’nın bu yıl güvenlik güçlerine teslim edileceği aktarıldı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı’nın görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç MKKA Projesi kapsamında geliştirilen sınıfının en yüksek korumasına sahip PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı kalifikasyon testlerine devam ediyor. El Yapımı Patlayıcıya karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcut araçların ötesinde bir araç olarak tasarlanan PARS IV, bu yıl güvenlik güçlerimize teslim edilecek” denildi.
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