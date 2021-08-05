Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yangınlarda görev alan İHA’lardan görüntüler paylaştı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yangınlarda görev alan İHA’lardan görüntüler paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yangınlarda görev alan İHA’lardan görüntüler paylaştı

Başkan demir tarafından paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Orman Yangınları Yangın 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yangın alanlarında görev alan TB2 İHA’ların görüntülerini paylaştı. Başkan Demir, İHA’ların 1 Haziran’dan 4 Ağustos’a kadar bin 413 saat uçuş gerçekleştirdiğini ve tam 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Orman Genel Müdürlüğü’nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar bin 413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla” ifadelerini kullandı. (UTK-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı