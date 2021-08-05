Savunma Sanayii Başkanı Demir, yangınlarda görev alan İHA’lardan görüntüler paylaştı



- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yangın alanlarında görev alan TB2 İHA’ların görüntülerini paylaştı. Başkan Demir, İHA’ların 1 Haziran’dan 4 Ağustos’a kadar bin 413 saat uçuş gerçekleştirdiğini ve tam 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Orman Genel Müdürlüğü’nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar bin 413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla” ifadelerini kullandı. (UTK-

