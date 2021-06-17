Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet”



- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM tarafından milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen, sabit kanatlı akıllı vurucu İHA sistemi ALPAGU, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet! STM’nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak Yok Yola Devam!” ifadelerini kullandı.“ALPAGU’dan hedefe tam isabet”Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tek er tarafından gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen ALPAGU, Aksaray Atış Alanında gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 10 dakika boyunca uçuşunu gerçekleştiren ALPAGU, görüntü takip yazılımı vasıtasıyla hedef takibini yapmıştır. Yüksek manevra kalibiyeti ile hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen ALPAGU, üzerindeki mühimmat ile hedefini imha etmiştir” denildi.ALPAGU hakkındaALPAGU Taşınabilir Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi, kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme, hem de görüş hattı dışında kalan hedeeri yüksek isabetle vurmak için tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir bir akıllı mühimmat sistemidir. ALPAGU, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hedeere karşı gece-gündüz etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; “Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi”, “Fırlatıcı Lançer” ve “Yer Kontrol İstasyonu” bileşenlerinden oluşmaktadır.Kabiliyetler - Yetkinlikler- Gündüz ve gece etkin operasyon- Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş- Hareketli hedeerde hedefe yönelim ve takip- Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları- Tek er tarafından kullanılabilme- Uçuş sonlandırma veya kendini imha modları- Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme- Özgün milli gömülü donanım ve yazılım- Yüksek yanal görüş açısı- Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları- Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıandırmaTeknik ÖzellikleriMenzil: < 10 kmGörev Süresi: 10 dakikaGörev Irtifası: 400 ft (AGL)Seyir Hızı: 50 knotMaksimum Hız: 65 knotAğırlık: 1.9 kgSıcaklık: -20 / + 50 CGüç: LiPo BataryaHazırlık Süresi: Azami 1 dakika

