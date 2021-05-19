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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in paylaştığı görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Savunma Sanayi Teknoloji Bağımsızlık 


- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin geleceğinin gençlere emanet olduğunu belirterek, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, “Gençler, ülkemizin geleceği sizlere emanet.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri ile Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Ayrıca Demir, savunma sanayiinde çalışan gençlerin görüşlerine yer veren bir görüntü de paylaştı. Savunma sanayiinde çalışan gençlerin seslerinin yer aldığı görüntüde, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam 102 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşinin ışığı bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Hemen her alanda olduğu gibi Savunma Sanayiinde de daha güçlü, daha inançlı adımlar atıyoruz. Dışa bağımlılığı en aza indirerek yerli ve milli teknolojileri geliştirmek için devletimizin desteğiyle aralıksız çalışıyoruz. Ezelden beri hür yaşamış milletimizin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşaması için üretiyor, gençliğimizi ve enerjimizi bu amaç doğrultusunda kullanıyoruz. Bizler kahraman ecdadımızın emanetine Türk mühendisler olarak sahip çıkıyoruz. İstiklal ve istikbalimiz için” ifadeleri yer aldı. (MC-
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