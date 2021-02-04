Savunma Sanayii Başkanı Demir’den ‘Atmaca’ müjdesi

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk milli gemisavar füze Atmaca’nın hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk milli gemisavar füzemiz Atmaca, milli gemimiz TCG Kınalıada’dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.
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