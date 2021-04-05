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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Savunma Sanayi Başkanı Demir’den Ankara 1. OSB’ye ziyaret

Savunma Sanayi Başkanı Demir’den Ankara 1. OSB’ye ziyaret

İsmail Demir'in ziyaretinden görüntü

Savunma Sanayi Evrese Güvenlik Güçleri Yurt Dışı Kabiliyet 

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( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ankara Sincan’daki 1. Organize Sanayi Bölgesinde savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu. Demir, firmaların yerli ve milli üretimlerini yerinde inceledi, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiindeki yerli ve milli kabiliyetleri yerinde incelediği firma ziyaretlerine devam ediyor. Ankara Sincan’daki 1. Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Demir; Akdaş Döküm, Assan İş Makinaları, MCM Savunma ve Anova Savunma firmalarını ziyaret ederek, yerli ve milli üretimleri yerinde inceledi, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Demir, incelemelerle ilgili yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin savunma sanayii konusunda hem farkındalığın artırılması hem de kabiliyetlerin yerinde tespiti ve ekosistemin genişletilmesi açısından faydalı olduğunu belirtti.
Buradaki üretimlerin savunma sanayiinin altyapısı açısından çok önemli bir rol oynadığını söyleyen Demir, “Yapılan işler sadece yurt içi değil yurt dışına ihraç imkânı olan ürünler. Bu kabiliyetler sadece savunma sanayii değil, diğer sektörlere de yetecek kabiliyetler. Bu da çoklu üretim ve geniş tabanlı bir yapının gereği. Bu açıdan sanayicilerimizi tebrik ediyorum, bu gayreti göstermek ve ülkemize katma değer oluşturmak önemli bir faaliyet” ifadelerini kullandı. Ziyaret edilen firmalar, güvenlik güçlerinin operasyonlarında kullandığı mühimmat ve güdüm kitlerinin yanı sıra, savunma sanayii sistemlerinin çelik dökümleri ile bu sistemlerde kullanılan paslanmaz çelik ve alaşımlı çelik ihtiyaçlarına dair faaliyet gösteriyor. Firmalar ayrıca, güç aktarma sistemleri, yakıt sistemleri, iklimlendirme gibi alt sistemlerin özgün tasarım ve üretimlerini gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında ayrıca, savunma sanayii platformlarında kullanılan çevresel iklimlendirme sistemleri ve yakıt sistemlerine ait ısı eşanjörleri, fanlar, hava çevrim makinası, yakıt ve yağ pompaları gibi bileşenler ve bu bileşenlerden oluşan alt sistemlerin test faaliyetleri de yerinde görüldü.

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