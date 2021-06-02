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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Şavşat Kalesi havadan görüntülendi

- Şavşat Kalesi havadan görüntülendi

Şavşat Kalesi drone çekimleri

( ARTVİN ) ARTVİN

Arkeolojik Kazı Arkeoloji Çekim 


- Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan ve Orta Çağ'da inşa edildiği bilinen kalenin muhteşem yapısı havadan görüntülendi. Artvin’in Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçesi Söğütlü Mahallesinde bulunan kale yıllara meydan okuyor. Plan tipi açısından Bagratlı Dönemi kalelerine benzetilen kalenin içinde sarnıç ve şapel kalıntıları bulunuyor. Osmanlı Dönemi'nde de kullanılan kalenin surların bir kısmı halen ayakta bulunuyor. İlçe merkezine 3 kilometre mesafede Artvin-Ardahan Karayolu üzerinde yer alan kale, bölgede egemen olan Hristiyan Gürcü Bagratlı Beylikleri'ne ait kale 1554 yıllarında Osmanlı Devleti idaresine geçerken, 1850'de ocaklık ve yurtluk sisteminin kaldırılmasının ardından terk edildi. 1878'deki Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra 43 yıl devam eden Rus yönetimi zamanında da herhangi bir amaçla kullanılmadığı biliniyor. Şavşat Kalesi'nde 2007 yılında başlayan kazı çalışmaları 10 yıl sürerken, bilimsel arkeolojik kazısı 2017 yılında tamamlandı. Kalenin son hali ise havadan görüntülendi. (ÖFD-ÖS-Y)
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