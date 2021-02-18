Savrulan motosikletten kaskı sayesinde kurtuldu.. O anlar kamerada

-Kaza yapan araçtan detay



( ANTALYA )- Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağıza getirdi ANTALYA



- Manavgat’ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobile çarpmamak için fren yaptığı sırada motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kaza, 1073 sokakta Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halinde giden Harun Yüksel’in kullandığı 07 LSZ 35 plakalı motosikletin 1089 Sokak'ta şoförler odası istikametine gitmekte olan Bülent Budak’ın kullandığı 07 S 5187 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada son anda otomobili fark ederek fren yapan ve devrilen motosiklet, otomobilin sağ ön tekerine çarparken motosikletten savrulan sürücü başındaki kaskı sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklet sürücüsünün savrulduğu an yürekleri ağıza getirdi.



loading...