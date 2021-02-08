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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı

- Savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı

-Yaralının ambulansa taşınması

İlk Müdahale Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

--Kaza yapan motosikletten görüntüler
--Ekiplerden görüntüler
--Kaza yapan motosiklet sürücüsünün arkadaşlarının ekiplere kazayı anlatması
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, trafik yoğunluğu sebebi ile duran araçlara çarpmamak için yavaşlamak isterken, kayan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O., idaresindeki 41 AGR 638 plakalı motosikletle İzmit istikametinde seyir halindeyken, trafik yoğunluğu sebebi ile duran araçlara çarpmamak için yavaşladı. Bir anda kayarak avrulan motosikletten düşen sürücü M.O. yaralandı. Kazayı gören M.O.’nun vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.O., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK-GY-
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