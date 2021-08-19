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Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada

Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada

kaza anı

Polis Ya Sonra Bild Kamera Trol 

-olay yerinden görüntüler
-kazaya karışan araçlardan görüntüler
-yaralı ile polisten detaylar

( BURSA - TEKRAR) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önce 2 yayaya sonrasında park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.Sürücü Bayram Ülez(30) yönetimindeki 16 JG 112 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. 40 metre sürüklenen otomobil kaldırım üzerindeki 2 yayaya ardından park halindeki 16 KKL 13 plakalı otomobile ve 16 AIL 129 plakalı Kamyonete çarparak durabildi.Kaza sonucu aracın çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Ali B.(14) şans eseri yaralanmadı. Olayı anlatan Muhammed Ali B., "Bişey olmadı. Kolum sadece acıdı. Hastaneye gitmek istemiyorum" dedi.
Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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