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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Savcı Sayan’ı tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi

- Savcı Sayan’ı tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi

-Savcı Sayan'a hakaret eden kişinin videosu

( AĞRI ) AĞRI

Sosyal Medya Emniyet Müdürü İsviçre Türkücü 


- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan kendisine hakaret eden ve tehdit savuran kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a sosyal medyadan hakaret eden ve kendisini ölümle tehdit eden kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Sosyal medya hesabından kendisine hakaret eden kişinin videosunu yayınlayan Başkan Sayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde hakaret videosu çeken kişinin İsviçre’de yaşayan Abdulkadir Aktürk olduğunu söyledi.

Sayan yayınladığı videonun altına ise şu notu düştü: “Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla, Ağrı il emniyet müdürümüz başta olmak üzere emniyet görevlilerinin titiz çalışması sonucu bu alçağın İsviçre’de yaşadığı, gerçek adının Abdulkadir Aktürk olduğu görülmüştür. Devletimiz 2 saatte bu alçağın inini buldu. Haydi HDP’liler ölüm emrimi veren türkücünüzü kınayın da görelim.” (SA-AT)
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