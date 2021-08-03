Savaştepe'de orman yangını

--Yangın alanından görüntü



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Kocabıyıklar mahallesi Kölederesi mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki Kölederesi mevkiinde çıkan ormanlık alanda saat 18 sularında yangın çıktı. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Vatandaşlar yangın çıkan alanı sosyal medya hesaplarından yayımlayarak, acil helikopterle yardım istediler. (HT

