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Savaştepe'de orman yangını
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Savaştepe'de orman yangını

Savaştepe'de orman yangını

-Görüntü FTP ile Balıkesir klasörüne atıldı

Sosyal Medya Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

--Yangın alanından görüntü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Kocabıyıklar mahallesi Kölederesi mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki Kölederesi mevkiinde çıkan ormanlık alanda saat 18 sularında yangın çıktı. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Vatandaşlar yangın çıkan alanı sosyal medya hesaplarından yayımlayarak, acil helikopterle yardım istediler. (HT
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