Savaş alanına dönen kaza alanı böyle görüntülendi

- Bursa’da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan böyle görüntülendi. Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan böyle görüntülendi. (AÇ-
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