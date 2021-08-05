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Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

-sivas, satranç ödül töreni, vali salih ayhan konuşma

- SİVAS

Ödül Töreni Salih Ayhan Satranç Satranç Turnuvası Tarihi Mekan 


- Sivas Valiliği koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç Federasyonu ile Buruciye A.Ş. tarafından, düzenlenen “4. Buruciye Satranç Turnuvası” sona erdi. 2 gün süren satranç turnuvasında dereye giren sporcular için Buruciye Medresesi’nde ödül töreni düzenlendi.
Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Buruciye A.Ş. Müdürü Mustafa Altun, Satranç İl Temsilcisi, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.
4 kategoride dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediye çeki takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, “Sivas’ımız güzel müsabakalar yapabilme becerisi kazandı ve kazanmaya da devam ediyor. Bunu çok önemsiyoruz. Böyle tarihi mekanlar içerisinde bu tür organizasyonlar şehre çok güzel değer katıyor. Bu sene salgın şartlarından dolayı biraz daha mütevazi yapmaya çalıştık turnuvayı. Bu turnuvaya 41 ilden 236 sporcu katılım gösterdi. 4 kategoride yapıldı yarışma. Bu yarışmayı daha üst seviyelere ve daha üst klasmanlara taşıyacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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