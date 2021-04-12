Satışını almaya gittiği otomobil alev alev yandı

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yaşanan panik anları

-Orhan Coşkun'un, otomobili satın almak için notere giderken yandığını söylemesi

-Olay yerinden detay



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta satın almak istediği otomobille notere giden şahıs biranda alev alan araçtan canını son anda kurtardı. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi Perakende Mahallesinde ikamet eden Orhan C., pazarlığını yaptığı aracın satışını almak için yola çıktı. Motor kısmından dumanların yükseldiğini gördüğü otomobili durduran şahıs itfaiye ekiplerin haber verdi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Motor kısmından alevlerin yükseldiği Renault Laguna marka otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilin satışını almaya giderken alev aldı Parkende mahallesinde ikamet den Orhan C., galericilik yapan kayınbiraderinden aldığı otomobilin satışını almaya notere giderken aracın biranda alev aldığını belirterek, “Evim 100 metre ilerde, bindim buraya kadar geldiğimde dumanlar çıkmaya başladı.

Otomobilden indikten sonra biranda alev aldı. İtfaiyeye, aradım, ekipleri gelip söndürdüler. Otomobili yeni almıştım, satışını almaya gidiyordum. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun” diye konuştu.

(Nİ-GF-



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