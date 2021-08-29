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Satın aldığı fındığı eksik tartan tüccarı vatandaş linç etmeye kalktı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Satın aldığı fındığı eksik tartan tüccarı vatandaş linç etmeye kalktı

Satın aldığı fındığı eksik tartan tüccarı vatandaş linç etmeye kalktı

Olay yeri görüntüler (cep telefonu kamerası)

( SAKARYA ) SAKARYA

Jandarma Akalan Arbede Harekete Geç Cep Telefonu 


- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde satın aldığı fındığı eksik tartan tüccar ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Olay, Akyazı Küçücek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kesim K. isimli vatandaş, hasadını yaptığı bin 180 kilogram fındığı tarttıktan sonra evinin önüne serdi. Düzce’den, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi’ne fındık almaya gelen bir tüccar, Kesim K.’ye ait piyasa değeri 23,5 TL olan fındığı 25,5 TL’ye almak istediğini söyledi.

Fındığı tartarak aracına yükleyen tüccar fındığın bin 80 kilogram geldiğini aktardı. 100 kilogram eksik tartılan fındık sonrasında tüccar ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay esnasında tüccar olay yerinden kaçtı. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın haber verilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce tüccar, Hendek ilçesinde yakalandı. Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı. (MH-BCT-
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