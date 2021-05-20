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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti

Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti

Teknedekiler detay

Mahsur Kaldı Polis Vapur İskelesi Deniz Polisi 

-Deniz polisinin tekneyi çekmesi
-Ekipler detay
-Detaylar

( KOCAELİ )- Yatta kutlama yapan iki arkadaş, denizin ortasında mahsur kaldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde satacakları yatta son kez kutlama yapmak isteyen iki arkadaş, yatın su alması sebebiyle denizin ortasında mahsur kaldı. Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekne sahibi Efecan Gülkran ve arkadaşı Ziya Uzun satacakları yatta son kez kutlama yapmak için denize açıldı. Bir süre denizde kalan iki arkadaş, yat motoru pervanesinin arıza yaptığını fark etti. Daha sonra su almaya başlayan yatta panik yapan ikili, bağırarak kıyıdan yardım istedi. Yardım sesleri duyan vatandaş ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Yatta mahsur kalan iki arkadaş, deniz polisinin yardımı ile kurtarıldı. İki arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, su alan yat ise vapur iskelesine çekildi.
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