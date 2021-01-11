SASKİ aracı emniyet şeridindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

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( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) ait kamyonetin, emniyet şeridinde duran lüks otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi Kuyumculu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan ve SASKİ ekibinin içerisinde bulunduğu 34 DIG 962 plakalı Ford marka kamyonet, emniyet şeridinde bekleme halinde bulunan İ.A. idaresindeki 34 JB 5492 plakalı Audi marka lüks otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulduktan sonra durabilen kamyonette bulunan Ömer E. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yarılıyı Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Meydana gelen kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. (OK-BCT-



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