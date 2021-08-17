- SAS Holding cinayeti soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı



- Ataşehir’de Sibel Koçan’ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gaspa ilişkin gözaltına alınan ve tetikçi olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ataşehir’de SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Olaydan kısa süre sonra, Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın ise intihar etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan 13 kişiyi gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tetikçi olduğu ileri sürülen G.K. ile işbirlikçisi olduğu iddia edilen E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Görkem K. “bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” ve “silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından, Emirhan D. ise “suçluyu kayırma” suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. “Kız arkadaşımla film izliyorduk” Şüpheli Görkem K. sorgusunda, “Ben dosyada ismi geçen kimseyi tanımıyorum. Olay tarihinde kız arkadaşımla oturup film izliyorduk. Beni darp ettiler. Yakınımda silah sıktılar. Ben bir suç işlemedim. Ben eve girip çıktım. Kız arkadaşımı aldım. Bana iftira atılmaktadır” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Diğer şüpheli Emirhan D. ise, “Görkem benim dayımın oğlu olur. 8 aydır evi tuttuğumdan bu yana gelip gitmektedir. Görkem’in işlediği iddia edilen suçu bilmiyorum. Bana bundan hiç bahsetmedi. Benim yakalanan silahla alakam yoktur. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Silahlar sitenin çatı katında yakalanmıştır. Ailem ile bir bağlantısı yoktur. Görkem’in silahı vardı. Evin içerisinde silahı görmedim. Markasını, modelini hatırlamıyorum. Ben şüphelilerden sadece Görkem K.’yi tanırım. Diğer şahısları tanımam. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Görkem K.‘yı, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, olaya ilişkin video görüntüleri, şüphelinin çelişkili beyanlarını göz önünde bulundurarak sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer şüpheli Emirhan D. hakkındaki tutuklama talebinin reddine hükmederek, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uyguladı. (GE-

