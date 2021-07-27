Sarraf baba ve oğlu kar vadiyle 30 milyon TL dolandırdı

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( KAYSERİ -ÖZEL)- Polis ekipleri sarrafta arama yaptı, baba ve oğlu gözaltına alındı, firar olan bir kişi de aranıyor KAYSERİ



- Kayseri'de sarraflık yapan baba ve oğlu, kâr vadiyle yaklaşık 100 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı. Baba ve oğlu gözaltına alınırken, firar olan bir kişi de aranıyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde açtıkları sarrafta yaklaşık 100 kişiden kâr vaat ederek 30 milyon TL'lik ziynet eşyalarını alan N.K.S., N.H.S. ve E.S., dükkanı kapatarak ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çapta soruşturma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, baba N.K.S. ve oğlu N.H.S.'yi gözaltına alırken, firar olan E.S.'yi yakalama çalışmaları da sürüyor. Öte yandan, ekipler sarrafta da arama yaptı. (AG-

