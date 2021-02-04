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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarp’ta 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Sarp’ta 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Operasyon Anına ait Görüntüler

Elektronik Sigara Akalan Gizli Bölme İstihbarat Tır Dorsesi 

-Yakalanan paketlerin emniyetteki görüntüleri

( ARTVİN ) ANKARA

- Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan ile müşterek kullanılan Ortak Kapı Programı üzerinden yapılan risk analizi çalışmalarında Türkiye’ye gelecek yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. Sarp Gümrük sahasına giriş yapan şüpheli tır X-ray taramasına sevk edildi. Taramada tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Yapılan aramada tır dorsesinin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu ve bu bölmelere özel olarak hazırlanan düzenekler vasıtasıyla on binlerce elektronik sigara tütününün gizlendiği tespit edildi. 8 ayrı gizli bölmeye kayışlı düzenekle bağlanan 30 bin adet elektronik sigara tütününe el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan 30 bin paket elektronik sigara tütününün gizlendiği araca da el konurken, sorumlular hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
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