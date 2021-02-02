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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sarp Sınır Kapısında kaçakçılık operasyonu: Stepne lastik içinde 176 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısında kaçakçılık operasyonu: Stepne lastik içinde 176 kilogram kaçak bal ele geçirildi

cep telefonu görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN

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- Sarp Sınır Kapısı'nda tırın dorsesindeki stepne lastik içerisine zulalanmış vaziyette gümrük kaçağı 176 kilogram kaçak bal bulundu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Türkiye vatandaşı H.K'nın kullandığı tırda şüphe üzerine arama yaptı. Ekiplerce X-Ray cihazından geçirildikten sonra arma hangarında yapılan detaylı aramada aracın dorsesinde bulunan stepne lastik araçtan indirilerek havası boşaltıldı. Stepne lastik içerisinde naylon çuval içerisinde 176 kilo kestane balı ele geçirildi. Sürücü H.K. gözaltına alınırken, tır ile kaçak bala el konuldu. Ele geçirilen balın piyasa değerinin yaklaşık 29 bin lira olduğu bildirildi.
(AG-ÖS-Y)
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