Sarp Sınır Kapısında, dişçilikte kullanılan çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi



- Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 663 bin lira tutarında gümrük kaçağı dişçilikte kullanılan malzemeler geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük sahasına gelen A.Z.G’nin kullandığı otomobilde arama yaptı. Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen otomobilin bagaj kısmında bulunan valiz içerisinde toplam bin 51 adet dişçilikte kullanılan ürün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, A.Z.G. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten" suç duyurusunda bulunuldu. (AG-BK



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