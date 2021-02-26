Sarp Sınır Kapısında 36 bin lira değerinde kaçak otomobil parçası ele geçirildi



- Artvin Sarp Sınır Kapısında bir tırda yapılan aramada değeri 36 bin 409,72 lira olan kaçak otomobil parçası ele geçirildi. Artvin Sarp Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Ö.Ö. yönetiminde tırda yapılan arama sırasında değeri 36 bin 409, 72 lira olan 41 adet otomobil parçası ele geçildi. Konuyla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işlem başlattığı öğrenildi.



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