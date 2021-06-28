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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarp Sınır Kapısı'nda kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Operasyon görüntüleri

Operasyon Uyuşturucu Yurt Dışı Gümrük Kapısı İstihbarat 

-fotoğraflar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda yapılan analizde gümrük kapısına gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine x-ray taramasına sevk edilen şüpheli tır, ardından arama hangarında detaylı olarak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, taşınan yüke ilişkin gümrük idaresine verilen beyanda yer almayan, yasadışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen, tekstil eşyasının arasında gizlenmiş koliler içerisinde ilaç kutuları bulunduğu saptandı.Daha sonra yapılan detaylı araştırmada, 5’er adetlik ampuller halinde ambalajlanan ilaçların uyuşturucu etkisinin bulunduğu ve Türkiye’de kırmızı reçete ile satıldığı tespit edildi. Ele geçirilen 20 bin kutu ilacın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon Türk Lirası olduğu belirlenirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya, Hopa Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor.
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