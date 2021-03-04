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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarp Sınır Kapısı'nda 95 bin lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda 95 bin lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

ele geçirilenlerin görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN

Kaçak İlaç Kaçak İstihbarat Muhalefet 


- Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 95 bin lira değerinde 498 kutu ilaç ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen M.A. yönetimindeki tır, gümrük tescil ve muayene işlemlerinin ardından personel tarafından risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına gönderildi. Söz konusu araçta yapılan tarama sonucunda aracın çekicisinde şüpheli yoğunluk görüntüsü elde edilmesi üzerine görüntünün elde edildiği yerlerde arama yapılabilmesi amacıyla arama hangarında araçta detaylı arama yapıldı. Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, aracın içinde bulunan yatağın üzerinde ve kabin içinde gizlenmiş, farklı ad ve markalarda değeri 95 bin lira olan 498 kutu ilaç ele geçirildi. İlaçlara el konulurken, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda araç sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.
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