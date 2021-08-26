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Sarp Gümrük Kapısı'nda 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarp Gümrük Kapısı'nda 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Sarp Gümrük Kapısı'nda 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Operasyondan görüntüler

Elektronik Sigara Gizli Bölme Şüpheli Araç İstihbarat Tır Dorsesi 

-Ele geçirilenler

( ARTVİN ) ARTVİN

- Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında bir tırın dorsesine gizlenen 2 milyon 800 bin liralık toplam 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda, Türkiye’ye gelecek yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli araç, gümrük sahasına giriş yaptığı andan itibaren gözetim altına alınarak x-ray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından tır arama hangarına alındı. Dedektör köpeğinin de dahil edildiği aramalarda, tır dorsesinin tabanında gizli bölmeler olduğu tespit edildi. Söz konusu bölmelerde, kayışlı özel düzeneklerle bağlanan 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 800 bin lira olan 32 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ile bu ürünlerin gizlendiği araca el konuldu. Sorumlular hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
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