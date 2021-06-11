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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıçbalığı ilgi odağı oldu

Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıçbalığı ilgi odağı oldu

kılıçbalığından detaylar

Uzunlu Kılıçbalığı Kılıç Balığı Akalan Sudan 

-şef ile röportaj

( EDİRNE ) EDİRNE

- Saros Körfezi’nin, Gökçeada açıklarında 3 metre uzunluğunda ve 88 kg ağırlığında dev kılıç balığı yakalandı. Restoranta sergilenen kılıçbalığı ilgi odağı oldu. Saros Körfezi’nde, Gökçeada açıklarında yakalanan 3 metre uzunluğundaki kılıçbalığı, sudan çıktığı gibi Keşan’da bir restoranta getirildi.
Burada görücüye çıkarılarak sergilenen kılıçbalığı, görenlerin ilgisini çekti. Meraklı vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiği 88 kiloluk kılıçbalığı etinin Saros Körfezi’nden çıkan diğer tüm balıkları gibi son derece lezzetli olduğunu söyleyen restoran aşçı şefi Şükrü Kuyumcu, “Kılıç balığımız Gökçeada'dan geldi. Oldukça lezzetli ve sulu bir balık. Müşterilerimize özellikle ızgarasını tavsiye ediyoruz. Balıklarımız Saros Körfezi'nden geliyor. Buranın balıkları daha lezzetli. Şu an çeşit bol. İnşallah böyle de devam eder” dedi.

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