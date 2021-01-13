Şarköy'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

-Uçan saclar

-Çatısı uçan evler

-Yağıştan detaylar

-Kaymakamın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Vatandaştan röp

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde yağışla birlikte fırtınada etkili oldu. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi ve ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası Trakya’da etkili olan yağış, fırtınayı da beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Yeniköy ve Terziköy’de yağmurla birlikte etkili olan fırtına sebebiyle çatılarda bulunan sac ve kiremitler uçarken, bazı evlerinde camları döküldü. Fırtınadan dolayı bazı alanlarda da ağaçlar ve direkler devrildi. Fırtına sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı. Çatısı uçan bazı ahırdaki hayvanlar, başka bir ahıra götürldü. Çatısı uçan bazı evler, açıkta kalan bölgeye branda çekerek korunmaya çalıştı. Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Kaymakam Kaya, fırtınada zarar gören vatandaşların yanında olacaklarını ve bu yaraları saracakları belirtti.

Mahallelerde yere devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları yapılırken, TREDAŞ ekipleri de zarar gören elektrik direkleri ve tellerini onarma çalışması başlattı. (HLD-



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