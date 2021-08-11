- Şarkıcı Irmak Arıcı’nın tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar kamerada

-Kavga



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü. Arıcı’nın kendisine tükürdüğünü ve kolunu sıktığını ifade eden kişi şikayetçi olurken, Arıcı’nın sürücüye tükürdüğü anlar kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kalamış’ta yaşandı. 26 yaşındaki Recep Karaslan işe gittiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca devam etmek istedi. Fakat önündeki araç ilerlemeyince kornaya bastı. Karaslan’ın önündeki aracı sürücüsü olan ve kornaya sinirlenen Irmak Arıcı, aracından inerek Karaslan ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre tartıştığı sürücüye hakaretler eden ve kolunu sıkan Arıcı, ayrıca birkaç kez de karşısındaki kişiye tükürdü. Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karaslan daha sonra polise güderek Irmak Arıcı’dan şikayetçi oldu. Irmak Arıcı’nın trafikte tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

