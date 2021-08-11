Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Sarıyer’deki yangına polis müdahalesi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer’deki yangına polis müdahalesi

Sarıyer’deki yangına polis müdahalesi

Polisin yangına müdahalesi

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Yangın Paniği Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri müdahalesi
-Olay yeri
-röportaj
-Detay

( İSTANBUL )-Sarıyer’de aynı bölgede tekrar yangın paniği İSTANBUL

- Sarıyer’de dünkü yangının çıktığı ormanlık alanda, bu günde dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin araçlarındaki yangın tüpüyle müdahale etmesi sonucu söndürüldü. Yangın, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, dünkü yangının çıktığı ormanlık alanda bugünde dumanların yükselmesi mahallede paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar yangına müdahalede bulunurken, bazıları ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri araçlarındaki yangın tüpleriyle yangının çıktığı bölgede söndürme çalışması yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. “Buralarda biri var ve yakmaya çalışıyor” Dumanları fark edip hemen 112 ekiplerini aradığını söyleyen Niyazi Sabun, “Buralarda biri var ve yakmaya çalışıyor. Bahçedeydim, komşu fark edip dedi ki duman çıkıyor. Ekip arkadaşlar geldi, yangını arıyoruz nerede diye meğerse ufak çaplı bir ateş yakmışlar. Allahtan tutuşmadı. İtfaiyeci arkadaşlar müdahale etti. Allah’tan tutuşmadı, tutuşsa alır başını giderdi. Beklemek lazım yağmurlar yağana kadar beklememiz lazım” dedi.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı