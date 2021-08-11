Sarıyer’deki yangına polis müdahalesi

-İtfaiye ekipleri müdahalesi

-Olay yeri

-röportaj

-Detay



( İSTANBUL )-Sarıyer’de aynı bölgede tekrar yangın paniği İSTANBUL



- Sarıyer’de dünkü yangının çıktığı ormanlık alanda, bu günde dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin araçlarındaki yangın tüpüyle müdahale etmesi sonucu söndürüldü. Yangın, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, dünkü yangının çıktığı ormanlık alanda bugünde dumanların yükselmesi mahallede paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar yangına müdahalede bulunurken, bazıları ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri araçlarındaki yangın tüpleriyle yangının çıktığı bölgede söndürme çalışması yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. “Buralarda biri var ve yakmaya çalışıyor” Dumanları fark edip hemen 112 ekiplerini aradığını söyleyen Niyazi Sabun, “Buralarda biri var ve yakmaya çalışıyor. Bahçedeydim, komşu fark edip dedi ki duman çıkıyor. Ekip arkadaşlar geldi, yangını arıyoruz nerede diye meğerse ufak çaplı bir ateş yakmışlar. Allahtan tutuşmadı. İtfaiyeci arkadaşlar müdahale etti. Allah’tan tutuşmadı, tutuşsa alır başını giderdi. Beklemek lazım yağmurlar yağana kadar beklememiz lazım” dedi.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

