Sarıyer’deki kadın cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

- Sarıyer Bahçeköy’de evinde Fatma Keke'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı Özer Ağaoğlu tutuklandı. Sarıyer Bahçeköy’de evinde Fatma Keke'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş, kadının darp sonucu kan kaybından öldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayet zanlısı Özer Ağaoğlu, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HZE-RU
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