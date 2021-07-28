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Sarıyer’deki kadın cinayetinin katil zanlısı tutuklandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer’deki kadın cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Sarıyer’deki kadın cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kadın Cinayeti Katil Zanlısı Yaralama Suçu Nayet Zanlısı Cinayet 


- Sarıyer Bahçeköy’de evinde Fatma Keke'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı Özer Ağaoğlu tutuklandı. Sarıyer Bahçeköy’de evinde Fatma Keke'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş, kadının darp sonucu kan kaybından öldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayet zanlısı Özer Ağaoğlu, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HZE-RU
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